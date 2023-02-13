Львівський Рух отримав суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА та потенційних візаві на наступних стадіях.

Підопічні Віталія Пономарьова в 1/16 обіграли Інтер (1:1, пен. 4:3) і залишились єдиними представниками України у турнірі. Шахтар U-19 мінімально поступився Хайдуку.

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Львів'яни потрапили до вісімки несіяних, тож їхніми суперниками могли стати юнацькі команди Барселони, Ліверпуля, Атлетіко, Манчестер Сіті, Мілана, ПСЖ, Реала та Спортінга. Зрештою, жереб звів Рух із Міланом в 1/8 фіналу змагань.

Якщо українцям вдасться пройти італійців, то у чвертьфіналі Юнацької ліги УЄФА команда U-19 протистоятиме переможцю пари Атлетіко – Генк. У півфіналі тріумфатор зійдеться з сильнішим із дуелі Борусія Д – ПСЖ / Хайдук – Манчестер Сіті.

До слова, поєдинки 1/8 плей-офф заплановані на 28 лютого-1 березня, чвертьфінали – на 14-15 березня, а півфінали – на 21 квітня. Вирішальний матч відбудеться 24 квітня на стадіоні Колове у Ньйоні.

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