У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЛЧ 2022/23. З ким може зіграти київське Динамо, читайте в цій новині на "Футбол 24".

Якщо підопічні Мірчі Луческу зуміють пройти австрійський Штурм, то у фінальному раунді кваліфікації зіграють проти переможця пари Бенфіка (Португалія) – Мітьюлланд (Данія). Обидві команди мають український слід – за Бенфіку виступає Роман Яремчук, а кольори Мітьюлланда захищає данець українського походження Ерік Святченко.

Результати жеребкування плей-офф ЛЧ – Динамо отримало найгіршого суперника з двох пар

При жеребкуванні кияни були несіяними у Шляху представників ліг, поступившись за клубним рейтингом іншим командам. Динамо міг випасти один із лише двох варіантів – іншим потенційним суперником був переможець пари Уніон Сент-Жилуаз – Рейнджерс.

Якщо "біло-сині" вийдуть у наступний раунд, то перший матч зіграють вдома.

Матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ 2022/23 будуть зіграні 16/17 та 23/24 серпня. Переможці вийдуть у груповий турнір Ліги чемпіонів, жеребкування якого заплановане на 25 серпня. Команди, що програють, продовжать євросезон у Лізі Європи. Україна гарантовано матиме одного представника в групі ЛЧ – Шахтар отримав пряму путівку в груповий турнір.

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