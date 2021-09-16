Суперники Динамо і Шахтаря потрапили у команду тижня в Лізі чемпіонів
УЄФА визначив найефективніших гравців за підсумками першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
До переліку 11-ти найкращих гравців потрапили суперники обох українських грандів – Динамо і Шахтаря. Йдеться про захисників Ніколаса Отаменді (Бенфіка) та Крістіано (Шериф).
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Голкіпер: Майк Меньян (Мілан)
Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Крістіано (Шериф), Алекс Сандро (Ювентус)
Півзахисники: Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Джуд Беллінгем (Борусія Д), Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг)
Нападники: Роберт Лєвандовскі (Баварія), Антоні, Себастьян Аллє (обидва – Аякс).
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