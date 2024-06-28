"У найлегшій групі турніру набрано 4 очки, лише одна перемога і два забиті голи - неможливо винести багато позитиву з такого старту чемпіонату Європи.

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У фанатів є привід для роздратування. "Дияволи", схоже, не усвідомлюють невдоволення своїх уболівальників. Можливо, їм слід нагадати, що ці люди брали вихідні та подорожували ночами, щоб їх підтримати. Віддати їм належне – найменше, що можна зробити. Зрозуміло, що з початку змагань цього не сталося. Потрібно поважати своїх уболівальників.

На початку 2000-х років ця збірна досягла дна. Були вболівальники, які слідували за ними, незважаючи ні на що. Було золоте покоління, тепер є обдароване покоління. Можливо, їм варто усвідомити, що показаного протягом останніх кількох тижнів, навіть місяців, недостатньо.

Так, вони вийшли з групи, але задовольнятися кваліфікацією їхньої такої слабкої групи – безумство. Я навіть приголомшений, що деякі гравці не усвідомлюють, що наразі цього недостатньо. 4 з 9 очок проти Словаччини, Румунії та України, при всій повазі, яку я відчуваю до цих команд... Коли ми бачимо якість цих гравців, які виступають у найбільших клубах, їм є над чим замислитися

Це було сюрреалістично. Капітан (де Брюйне) – лідер команди, у такий момент він має об'єднувати людей. І навіть під свист іти назустріч 10-12 тисячам уболівальників. Подякувати їм за те, що вони приїхали і витратили гроші, щоб підтримати команду. Для мене це було абсолютно несподівано", – цитує Філіпа Альбера.

Нагадаємо, що Бельгія у 1/8 фіналу Євро-2024 зіграє проти Франції. Цей матч заплановано на 1 липня.

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