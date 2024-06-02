Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску пригадав вихід своїх підопічних на чемпіонат Європи-2024 та вже налаштований повторити успіх і на Євро.

"Той факт, що ми пройшли кваліфікацію, вигравши групу зі Швейцарією, Ізраїлем та Косово, не програвши жодного матчу, обумовив багато позитивних змін, і я сподіваюся, що їх стане ще більше. Чемпіонат Європи стане фантастичним викликом для мене та моїх молодих гравців.

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Зробимо все можливе, щоб досягти наступного рівня нашої віддачі та довести, що наш потенціал є навіть більшим за той, який був продемонстрований у кваліфікації. У Німеччині ми зосередимося на тому, щоб показати нашу найкращу манеру гри та водночас скористатися слабкими сторонами суперника. У нас немає мети виграти групу.

Але, як ми показали у кваліфікації, якщо у нас буде така можливість, ми докладемо всіх зусиль, щоб вийти на перше місце в групі", – наводить слова Йорданеску A Bola.

Нагадаємо, що Румунія потрапила до групи E, де її суперниками стануть Україна, Бельгія та Словаччина. Саме з румунами команда Реброва стартує на Євро-2024 – матч відбудеться 17 червня.

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