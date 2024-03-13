Захисник збірної Боснії і Герцеговини Адріан Барішіч не зможе допомогти своїй національній команді у поєдинку проти України.

Барішіч травмував спину в матчі за Базель та покинув поле на 24-й хвилині. Через це захисник вибув на кілька тижнів, повідомляє bluewin.ch.

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Таким чином, Саво Мілошевіч не зможе розраховувати на центрбека, який лише минулого року дебютував у складі збірної. Загалом, Барішіч провів 4 матчі за національну команду Боснії та Герцеговини (без результативних дій).

До слова, поєдинок Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, початок гри о 21:45. Переможець пари зійдеться з тріумфатором протистояння Ізраїль – Ісландія 26 березня.

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