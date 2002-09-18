Суперник збірної України в Лізі націй Дубравка здійснив шикарний потрійний сейв в матчі з Манчестер Сіті

Голкіпер Ньюкасла та збірної Словаччини Мартін Дубравка провів відмінний матч у 4 турі АПЛ проти Манчестер Сіті.

В матчі 4 туру АПЛ Манчестер Сіті – Ньюкасл голкіпер гостей Мартін Дубравка запам'ятався класним потрійним сейвом. Протягом декількох секунд 29-річний воротар тричі рятував свою команду від пропущеного голу.

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Проте в підсумку словацький голкіпер не зумів врятувати свою команду від поразки – поєдинок завершився перемогою Манчестер Сіті з рахунком 2:1. Після 4 турів в активі Ньюкасла лише 1 очко та 18 позиція в турнірній таблиці.

До слова, Дубравка потрапив у список гравців збірної Словаччини, які викликані на матч Ліги націй проти України. Поєдинок Україна – Словаччина відбудеться у Львові 9 вересня.