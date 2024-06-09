Захисник Тома Меньє отримав пошкодження вже на 13-й хвилині та пішов з поля, а в перерві заміну попросив і Аксель Вітсель.

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"Меньє ще під час матчу повернувся до готелю і був дуже розчарований. Нам теж сумно, тому що Тома справді щось відчув. Ми дізнаємося більше у неділю, але це виглядає не дуже добре. Ви знаєте нашу ситуацію із захисниками. Що будемо робити, якщо він не потрапить на чемпіонат Європи? Зазвичай 24 гравців достатньо, раніше у заявці взагалі було тільки 23.

Вітсель також щось відчув – теж м'язова проблема, але не така серйозна. Його заміна була радше запобіжним заходом", – наводить слова Тедеско HLN.

Будь-яка збірна має право вносити зміни у заявці до першого матчу на Євро-2024. Бельгійці розпочнуть турнір 17 червня проти Словаччини. Їхні наступні суперники у групі Е – Румунія (22 червня) та Україна (26-го).

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