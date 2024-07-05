"Атлаські леви" офіційно оголосили попередній список з 22 футболістів. До Ігор чотирьох доведеться відсіяти.

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Найгучніше ім'я в заявці Марокко – безумовно, Ашраф Хакімі, якого включили в трійку "вікового вайлд-кард". Фланговому захиснику вдалося вмовити ПСЖ відпустити його допомогти рідній збірній на Олімпіаді. Разом з ним поїдуть багато інших представників топ-чемпіонатів, тому "Атлаські леви" мають стати грізною силою.

Нагадаємо, Марокко 27 липня буде другим суперником України на груповому етапі французьких Ігор. Також у квартеті В є Ірак (24-го) та Аргентина (30-го).

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