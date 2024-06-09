Футболісти збірної Румунії відмовилися відвідати вибори до європейського парламенту, щоб не порушувати графік підготовки до Євро.

У Румунії 9 червня відбулися вибори в місцеві та європейські парламенти. Гравці збірної могли голосувати тільки за другу категорію, оскільки голосування до місцевого парламенту відбувалося в тих округах, у яких футболісти прописані.

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Як інформує GSP, футболісти національної команди проігнорували навіть вибори до європейського парламенту. Рішення було ухвалено одноголосно – щоб не зривати заздалегідь узгоджений розклад. Уже завтра збірна Румунії вирушить до Німеччини.

Федерація футболу Румунії розмістила свою штаб-квартиру у Вюрцбурзі, місті за 270 кілометрів від Мюнхена. 17 червня команді належить зіграти проти України в матчі першого туру групового етапу Євро-2024.

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