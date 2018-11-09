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ДИНАМО - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛІГА ЄВРОПИ

Суперник Ворскли Спортінг назвав ім'я нового головного тренера – раніше він тренував Аякс

11:16 189 Читать на русском
Суперник Ворскли Спортінг назвав ім'я нового головного тренера – раніше він тренував Аякс
Марсел Кейзер / фото із соцмереж

Новим наставником лісабонського Спортінга став нідерландський фахівець Марсел Кейзер.

Марсел Кейзер підписав зі Спортінгом контракт до 30 червня 2021 року, повідомляє прес-служба португальського клубу. Раніше 49-річний нідерландець тренував Аль-Джазіру, а до цього працював в Аяксі.

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Нагадаємо, що 1 листопада лісабонці вирішили звільнити з посади головного тренера Жозе Пезейру після вильоту команди з Кубка ліги.

Після дев'яти матчів Спортінг посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, відстаючи від першої сходинки всього на два очки.

Теги
Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія Марсел Кейзер Марсел Кейзер
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