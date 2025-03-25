Азербайджан та Білорусь зустрілись у товариській зустрічі. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Азербайджан – Білорусь – 0:2

Голи: Забелін, 59, Демченко, 78

Азербайджан, який є одним із суперників збірної України у кваліфікації до ЧС-2026, зіграв із Білоруссю в контрольній зустрічі. Перший небезпечний момент стався аж на 25-й хвилині – Громико трохи неточно пробив метрів з 18-ти. Білоруси виглядали небезпечніше, але Азербайджан також мав свій момент до перерви – після удару Байрамова м'яч зачепив стійку.

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Білорусь повела в рахунку на 59-й хвилині: після розіграшу штрафного м'яч потрапив до Забеліна, який з другої спроби зумів прошити стіну із захисників перед воротами Джафарова. А на 78-й хвилині білоруси подвоїли перевагу – Демченко першим дотиком у грі завершив контратаку.

Додамо, що Азербайджан проведе свій перший матч з Україною у відборі до ЧС-2026 аж 9 вересня. Друга зустріч відбудеться 13 жовтня.

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