Суперник України у відборі до ЧС-2026 програв друзям Путіна
Азербайджан та Білорусь зустрілись у товариській зустрічі. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".
Товариські матчі
Азербайджан – Білорусь – 0:2
Голи: Забелін, 59, Демченко, 78
Азербайджан, який є одним із суперників збірної України у кваліфікації до ЧС-2026, зіграв із Білоруссю в контрольній зустрічі. Перший небезпечний момент стався аж на 25-й хвилині – Громико трохи неточно пробив метрів з 18-ти. Білоруси виглядали небезпечніше, але Азербайджан також мав свій момент до перерви – після удару Байрамова м'яч зачепив стійку.
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Білорусь повела в рахунку на 59-й хвилині: після розіграшу штрафного м'яч потрапив до Забеліна, який з другої спроби зумів прошити стіну із захисників перед воротами Джафарова. А на 78-й хвилині білоруси подвоїли перевагу – Демченко першим дотиком у грі завершив контратаку.
Додамо, що Азербайджан проведе свій перший матч з Україною у відборі до ЧС-2026 аж 9 вересня. Друга зустріч відбудеться 13 жовтня.
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