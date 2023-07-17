Панатінаїкос планує повернутися до роботи на трансферному ринку після матчів із СК Дніпро-1.

Трансферна робота ПАО у міжсезоння залежить від результатів команди у кваліфікації Ліги чемпіонів. Керівники афінського клубу вирішили поставити на паузу переговори стосовно підписання ймовірних новачків, інформує News PAO.

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Повідомляється, що Панатінаїкос, як і раніше, зацікавлений у підписанні правого захисника і нападника. Але переговори за двома цими напрямками поновляться лише після того, як "зелені" зіграють із СК Дніпро-1 у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 25 липня і 1 серпня.

Останнім новачком команди на сьогоднішній день є захисник Тін Едвай.

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