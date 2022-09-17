Борусія Менхенгладбах приймала РБ Лейпциг в 7-му турі Бундесліги (3:0). Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Після фіаско від Шахтаря в першому турі ЛЧ "бики" змінили головного тренера – замість Доменіко Тедеско прийшов Марко Розе. У своєму першому матчі новий наставник обіграв Борусію Дортмунд, з якої несподівано пішов улітку, а сьогодні протистояв ще одній своїй колишній команді. Саме під його керівництвом "жеребці" двічі били Шахтар в ЛЧ 2020/21 із загальним рахунком 10:0. До поєдинку на Борусія Парк команди підходили в середині турнірної таблиці – Менхенгладбах випереджав РБ на одне очко.

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Гладбах почав активніше – на 9-й хвилині Гулачі врятував гостей після удару головою Ельведі. Але гол відклався лише на хвилину. Кіпер відбив удар Тюрама, а Йонас Хофманн був першим на добиванні. Тут вже Петер Гулачі був безсилим – ідеальний старт для підопічних Даніеля Фарке.

РБ Лейпциг міг зрівняти – зокрема, хороші моменти були в Нкунку і Андре Сілви, але забили знову господарі. Ніко Ельведі у підкаті врятував Борусію від пропущеного голла, а в наступній атаці Гладбах подвоїв перевагу. Тюрам обікрав Раума, віддав на Хофмана, а той пробив повз Гулачі. Дубль хавбека збірної Німеччини і 2:0 після першого тайму.

На старті другої половини гри "бики" могли скоротити відставання, однак Зоммер зіграв надійно після ударів Андре Сілви та Собослая. Розплата прийшла швидко – після розіграшу кутового Бенсебаїні уникнув офсайду і прокинув м'яч у сітку. 3:0 – бенефіс Борусії Менхенгладбах.

Від такого нокауту команда Марко Розе оговтатися не змогла. Перша поразка нового тренера "биків" у чемпіонаті. Борусія М набрала 12 очок і піднялася на 6 місце. РБ Лейпциг лише 12-й – 8 пунктів і 3 поразки в 7-ми турах.