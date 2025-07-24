Емерсон Роял близький до переходу з Мілана у Фламенго. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 25-річний захисник вже погодився на пропозицію бразильського клубу. Фламенго активно працює над завершенням угоди з Міланом, і сторони перебувають на фінальній стадії перемовин. Очікується, що трансфер буде оформлений вже найближчим часом.

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Цей хід став несподіваним, адже раніше повідомлялося про оренду Емерсона в Бешикташ із правом викупу за 10 мільйонів євро. Втім, ситуація кардинально змінилась – і замість Туреччини захисник обрав повернення до рідної Бразилії. Нагадаємо, що Бешикташ є суперником Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи.

Transfermarkt оцінює Рояла в 9 мільйонів євро. За Мілан гравець провів 26 матчів.

Зазначимо, що у Фламенго Емерсон буде працювати разом з екс-скаутом Шахтаря Жозе Боту, який минулого року отримав посаду технічного директора в бразильському клубі.

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