Іоаннідіс зазнав пошкодження привідного м'яза та вибув приблизно на 15 днів, повідомляє gazzetta.gr.

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Таким чином, його участь у першому матчі проти Шахтаря виключена. Можливість відновитись до другої гри проти донеччан оцінюють як мінімальну (поєдинки заплановані вже на 7 та 14 серпня). Під питанням участь ще одного гравця, Маноліса Сіопіса, який пропустив тренування і займався індивідуально.

До слова, Іоаннідіс провів за Панатінаїкос 42 матчі у минулому сезоні у всіх змаганнях, записавши до свого активу 11 голів та 1 асист.

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