Селтік отримав покарання від УЄФА за грубе послання, адресоване померлій Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ.

Банер фанатів Селтіка на матчі з Шахтарем

Шотландський клуб має заплатити 15 тисяч євро через банер своїх фанатів, повідомляє The Athletic. На ньому було написано: "На**й корону".

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Сталося через 6 днів після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II. УЄФА ж визнала цей напис не відповідним спортивному заходу, тобто провокаційним.

Додамо, що фанати Селтіка також посміялися зі смерті Єлизавети ІІ, згадавши фріка, який вдерся у спальню Королеви в 1982-му: "Співчуваємо твоїй втраті, Майкл Феган".

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