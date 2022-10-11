Суперник Шахтаря виплатить штраф за скандальний банер на адресу Королеви Єлизавети ІІ
Селтік отримав покарання від УЄФА за грубе послання, адресоване померлій Королеві Великої Британії Єлизаветі ІІ.
Шотландський клуб має заплатити 15 тисяч євро через банер своїх фанатів, повідомляє The Athletic. На ньому було написано: "На**й корону".
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Сталося через 6 днів після смерті королеви Великої Британії Єлизавети II. УЄФА ж визнала цей напис не відповідним спортивному заходу, тобто провокаційним.
Додамо, що фанати Селтіка також посміялися зі смерті Єлизавети ІІ, згадавши фріка, який вдерся у спальню Королеви в 1982-му: "Співчуваємо твоїй втраті, Майкл Феган".
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