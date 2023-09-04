Порту вимагає анулювати результат зустрічі з Арокою в 4-му турі чемпіонату Португалії через дії головного арбітра.

Головний суддя матчу між Порту і Арокою Мігел Ногейра призначив пенальті на користь "драконів" за порушення правил проти Мехді Таремі. Відеоасистент запропонував судді подивитися повтор епізоду, але Ногейра не зумів цього зробити через збій у системі.

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Як інформує Publico, після цього Мігел ухвалив рішення зв'язатися з відеоасистентом мобільним телефоном. Після довгої розмови пенальті був скасований.

Згідно з джерелом, це дало Порту підстави вимагати анулювання результату зустрічі (1:1). "Дії Мігеля Ногейри порушують правила гри і характеризуються суддівською помилкою, яка може мати серйозний вплив на результат матчу", – йдеться в офіційній заяві "драконів" на клубному сайті.

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