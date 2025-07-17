Контрольний матч

Бешикташ – Петржалка – 1:2

Голи: Мучі, 54 – Бодрач, 10, Данек, 12

У австрійському Вінер-Нойштадті Бешикташ зазнав несподіваної поразки від команди з другого дивізіону Словаччини – Петржалки. У складі "чорних орлів" не грали такі зіркові гравці, як Таммі Абрахам, Мілот Рашііца, Давід Юрашек і Жедсон Фернандеш, але це не применшує заслуг слабшої команди.

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Суперник Бешикташа влаштував бліцкриг – вже до 12-ї хвилини "зелені" вели в два м'ячі: Бодрач забив у контратаці, а Данек – після грубої помилки захисника Сануча. Чи то він не помітив ривка Патріка, чи то вирішив, що його партнер все контролює... Так Данек оформив гол+пас.

За рахунку 0:2 турки почали кипіти і висувати претензії головному арбітру. Ситуація загострилася на 26-й хвилині після того, як суддівська бригада скасувала гол стамбульців. Через кілька хвилин Бешикташ вимагав призначення пенальті, але арбітр і в цій ситуації був непохитний.

Свій єдиний гол у цій зустрічі Бешикташ забив після того, як захисник суперника послизнувся. Мучі заволодів м'ячем і скоротив рахунок. Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Бешикташем 24 липня у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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