Мілан нарешті позбудеться бразильського правого оборонця Емерсона Рояла в літнє трансферне вікно. 26-річний захисник перейде в Бешикташ, про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Мілан досягнув домовленості з турецькою командою щодо орендної угоди. Колишній гравець Барселони проведе в Стамбулі увесь сезон 2025/26, зокрема зможе зіграти проти донецького Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи.

До складу "россонері" Емерсон переходив лише минулого літа за 15 мільйонів євро з Тоттенхема. Цікаво, що взимку бразилець міг перебратися в інший турецький гранд, але угода з Галатасараєм зірвалася через травму захисника.

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