Суперник Шахтаря в Лізі Європи Айнтрахт відпустив захисника Сальседо в мексиканський клуб

Захисник Карлос Сальседо повернувся у чемпіонат Мексики.

Центральний захисник Айнтрахта Карлос Сальседо перейшов в Тігрес, повідомляє офіційний твіттер мексиканського клубу.

Маліновський разом з партнерами по Генку входить у топ-5 атакувальних тріо Європи – попереду лише гранди

Угода з 25-річним футболістом розрахована на 4 роки, інші деталі угоди не розголошуються. Сам Сальседо пояснив своє повернення в Мексику сімейними причинами.

Мексиканець перебрався в клуб з Франкфурта влітку 2017 року на правах оренди з Чіваса, а через рік його контракт був викуплений.

Стильно, модно, молодіжно: топ-20 шикарних комплектів форм на сезон 2018/19 – від Буенос-Айреса до Південної Африки

Центрбек провів за німецьку команду 32 матчі у всіх турнірах, але багато пропустив через травму щиколотки.

Шахтар зіграє з Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи, перший матч пройде 14 лютого в Харкові.