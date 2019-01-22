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Суперник Шахтаря в Лізі Європи Айнтрахт відпустив захисника Сальседо в мексиканський клуб

13:13 32 Читать на русском
Суперник Шахтаря в Лізі Європи Айнтрахт відпустив захисника Сальседо в мексиканський клуб
Карлос Сальседо / фото із соцмереж

Захисник Карлос Сальседо повернувся у чемпіонат Мексики.

Центральний захисник Айнтрахта Карлос Сальседо перейшов в Тігрес, повідомляє офіційний твіттер мексиканського клубу.

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Угода з 25-річним футболістом розрахована на 4 роки, інші деталі угоди не розголошуються. Сам Сальседо пояснив своє повернення в Мексику сімейними причинами.

Мексиканець перебрався в клуб з Франкфурта влітку 2017 року на правах оренди з Чіваса, а через рік його контракт був викуплений.

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Центрбек провів за німецьку команду 32 матчі у всіх турнірах, але багато пропустив через травму щиколотки.

Шахтар зіграє з Айнтрахтом в 1/16 фіналу Ліги Європи, перший матч пройде 14 лютого в Харкові.

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Трансфери Світ Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Карлос Сальседо Карлос Сальседо Трансфери Чемпіонату Німеччини Тігрес Тігрес
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