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Суперник Шахтаря в Лізі Європи Айнтрахт купив у Монако захисника Туре

19:31 107 Читать на русском
Суперник Шахтаря в Лізі Європи Айнтрахт купив у Монако захисника Туре
Альмамі Туре / фото: ФК Айнтрахт

Захисник Монако Альмамі Туре продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Туре підписав контракт з Айнтрахтом до червня 2023 року, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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"Туре додасть гнучкості нашій обороні, і крім того, у нього є потенціал для подальшого розвитку. Ми пильно стежили за ним. Альмамі – талановитий, але вже досить досвідчений гравець", - сказав спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобіч.

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22-річний захисник родом із Малі ігрову кар'єру почав у Монако. За основну команду він дебютував в 2015 році, проте в поточному сезоні провів за клуб лише п'ять матчів через травму коліна.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Німеччина Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Монако Монако Альмамі Туре Альмамі Туре
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