Суперник Шахтаря в Лізі Європи Айнтрахт купив у Монако захисника Туре

Світ — 20:50 6100
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Трансферне вікно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
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Швед офіційно став гравцем Селтіка та залишиться в Карпатах до літаУкраїна — 20:42 1337
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Мадридські примари: 10 футболістів, які переходили в Атлетіко, а потім загадково зникалиІспанія — 19:20 1637
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"Безус Христос": Роман дебютував у старті, вивів Гент у фінал Кубка і порвав бельгійські ЗМІ, а допоміг українецьЗбірна України — 16:50 4619
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Карраскаль у Рівер Плейт: чому Карпати запізнилися із цим переходом на піврокуСергій Тищенко — 13:00 2699
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