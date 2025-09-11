"Гірники" отримали несподіваний лист від майбутнього опонента в основному раунді ЛК 2025/26.

Донецький Шахтар оприлюднив зворушливий лист від свого майбутнього суперника у Лізі конференцій – ісландського Брейдабліка, написаний у межах ініціативи УЄФА "Листи, з яких починається дружба" (Letters that kick-off friendship).

Ісландці надіслали лист українською мовою із теплими словами підтримки: "Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з одним із відомих імен європейського футболу. Слава Україна". Фото послання клуб опублікував на своїй сторінці в X.

Матч Шахтаря проти Брейдабліка відбудеться 6 листопада о 19:45 у рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій. На цій стадії українці також змагатимуться з Легією, Шемроком, Рієкою, Абердіном та Хамрун Спартанс.

