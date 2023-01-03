Ренн зумів перемогти Ніццу (2:1) у 17-му турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Це протистояння було центральним у Франції 2 січня. Тер'є на старті забив двічі, але одне взяття скасували через офсайд. Барклі відповів шедевром. Ренн тотально переважав і більше тиснув.

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Перевага конвертувалась у гол лише на 89 хвилині – Буріжо влучним ударом у дальній кут вирвав перемогу для суперника Шахтаря в Лізі Європи. Ренн піднявся на 4 місце, набравши 34 залікові бали. Ніцца залишилась 11-ю з 21 пунктом.