Як повідомляє Yeni Safak, півзахисник Алекс Окслейд-Чемберлен більше не є гравцем Бешикташа – клуб вирішив розірвати з ним контракт. 31-річному англійцю повідомили, що він не входить у плани нового головного тренера Уле Гуннара Сульшера.

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Минулого сезону Чемберлен мав серйозні проблеми зі здоров’ям, а на старті кампанії 2024/25 був повністю відсторонений від команди тодішнім наставником Джованні ван Бронкхорстом. Після звільнення нідерландця англієць повернувся до складу й загалом провів 50 матчів та забив 5 голів за стамбульський клуб. Він приєднався до Бешикташа у 2023 році на правах вільного агента з Ліверпуля.

Очікується, що гравець повернеться до Англії – інтерес до нього виявляє Лідс. Також раніше ЗМІ повідомляли про зацікавленість з боку Лестера. Однією з причин прагнення Окслейда-Чемберлена повернутись до Британії є складності у стосунках на відстані з нареченою, співачкою Перрі Едвардс.

Нагадаємо, що гравець має успішну кар’єру в АПЛ – тричі вигравав Кубок Англії з Арсеналом, а з Ліверпулем додав до колекції трофеїв АПЛ, Кубок англійської ліги та Лігу чемпіонів.

Зазначимо, що Бешикташ є наступним суперником Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи після дуже впевненої перемоги "гірників" над Ільвесом 6:0.

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