Мілан нарешті позбудеться бразильського правого захисника Емерсона Рояла в літнє трансферне вікно. 26-річний захисник переходить в Бешикташ, про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Усна угода з Міланом досягнута. Це буде оренда з можливістю викупу в розмірі 10 млн євро. У найближчі дні бразилець вилетить до Туреччини.

Колишній гравець Барселони проведе в Стамбулі весь сезон 2025/26, зокрема зможе зіграти проти донецького Шахтаря в кваліфікації Ліги Європи.

До складу "россонері" Емерсон переходив тільки минулого літа за 15 мільйонів євро з Тоттенхема. Цікаво, що взимку бразилець міг перейти в інший турецький гранд, але угода з Галатасараєм зірвалася через травму захисника.

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