Панатінаїкос входить до числа команд, які стежать за Андреа Белотті, інформує FootMercato. У досвідченого нападника є контракт з Комо ще на рік, але клуб Серії А не хоче бачити його у своєму складі і був би радий позбутися його.

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Крім Панатінаїкоса, до Белотті придивляються Брага, Віторія Гімараєш, Персеполіс, а також команди Близького Сходу і Росії, назви яких не розголошуються.

Досвідчений нападник забив два голи в 19 матчах за Комо в першій половині минулого сезону, а в другій половині він був відданий в оренду в Бенфіку, за яку забив чотири голи і віддав одну результативну передачу в 24 матчах.

У самому грецькому клубі відхрестилися від інтересу до Белотті, який вигравав Євро-2020 у складі збірної Італії, проте провалився у всіх клубах, в яких перебував, починаючи з Роми.

Нагадаємо, що Панатінаїкос зіграє з Шахтарем у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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