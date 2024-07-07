Суперник Шахтаря на літніх зборах може отримати підсилення від "гірників" – хорватські ЗМІ назвали імʼя гравця
Лівий вінгер Шахтаря Невертон може змінити клубну прописку.
Раніше спортивний директор Шахтаря Даріо Срна розповів про гравця "гірників", який міг би підсилити Хайдук — команду, яка була суперником донеччан на літніх зборах у Словенії (2:0). Однак ім'я футболіста Срна не назвав, але зазначив, що це гравець атаки, який наразі травмований.
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За повідомленням Croatian Football, йдеться про 19-річного лівого вінгера Невертона, якого Шахтар придбав минулого літа з Сан-Паулу за 3,6 мільйона євро.
До слова, минулого сезону Невертон зіграв за "гірників" 21 офіційний матч, відзначившись одним голом та одним асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 мільйона євро.
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