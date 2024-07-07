Раніше спортивний директор Шахтаря Даріо Срна розповів про гравця "гірників", який міг би підсилити Хайдук — команду, яка була суперником донеччан на літніх зборах у Словенії (2:0). Однак ім'я футболіста Срна не назвав, але зазначив, що це гравець атаки, який наразі травмований.

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За повідомленням Croatian Football, йдеться про 19-річного лівого вінгера Невертона, якого Шахтар придбав минулого літа з Сан-Паулу за 3,6 мільйона євро.

До слова, минулого сезону Невертон зіграв за "гірників" 21 офіційний матч, відзначившись одним голом та одним асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 мільйона євро.

That winger is Newerton, who Shakhtar bought for €3.6m last summer.



The 19-year-old has mostly come off the bench for Shakhtar and as Srna says, he's 3rd in the order. So a loan deal could be cut with Hajduk.#Hajduk #Shakhtar #Newerton https://t.co/J4dj7BZhIs pic.twitter.com/lw3nEY7dkL — Croatian Football (@CroatiaFooty) July 7, 2024

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