toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Суперник Шахтаря Ліон мінімально здолав Сент-Етьєн у Лізі 1

23 листопада 23:55 12 Читать на русском
Суперник Шахтаря Ліон мінімально здолав Сент-Етьєн у Лізі 1
Ліон – Сент-Етьєн / твіттер Сент-Етьєна

У стартовому матчі 14-го туру французької Ліги 1 суперник донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів Ліон здобув домашню перемогу над Сент-Етьєном.

Франція, Ліга 1, 14-й тур

Ліон – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Денаєр, 62

Вилучення: Рафаель, 70 (Л)

У першому таймі команди розподілили ролі: Ліон більше контролював м'яч, а Сент-Етьєн – частіше бив у бік воріт. Проте, дивідендів ні "ткачі", ні "зелені" отримати від цього не змогли.

Ситуація змінилася на старті другої половини гри. На 62-й хвилині Депай класно подав кутовий, а Джейсон Денаєр на ближній стійці випередив усіх опонентів і головою вколотив м'яч у кут воріт. Зіпсувати вечір уболівальникам Ліона міг Рафаель, який через 8 хвилин втратив м'яч у простій ситуації і не придумав нічого кращого, як "в'їхати" двома ногами в М'Віла.

Проте, до кінця зустрічі Сент-Етьєн чисельну більшість реалізувати так і не зміг. Перемога дозволила Ліону піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці, звідки його ще можуть потіснити Лілль і Монпельє. Сент-Етьєн наразі йде п'ятим.

Франція14 турЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Сент-Етьєн: П'ятниця 23 листопада 2018

Ліон
Матч завершено
1 : 0
Сент-Етьєн
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліон Ліон Сент-Етьєн Сент-Етьєн Франція Ліон - Сент-Етьєн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
31
хв
Карпати
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук