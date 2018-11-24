Суперник Шахтаря Ліон мінімально здолав Сент-Етьєн у Лізі 1

У стартовому матчі 14-го туру французької Ліги 1 суперник донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів Ліон здобув домашню перемогу над Сент-Етьєном.

Франція, Ліга 1, 14-й тур

Ліон – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Денаєр, 62

Вилучення: Рафаель, 70 (Л)

У першому таймі команди розподілили ролі: Ліон більше контролював м'яч, а Сент-Етьєн – частіше бив у бік воріт. Проте, дивідендів ні "ткачі", ні "зелені" отримати від цього не змогли.

Ситуація змінилася на старті другої половини гри. На 62-й хвилині Депай класно подав кутовий, а Джейсон Денаєр на ближній стійці випередив усіх опонентів і головою вколотив м'яч у кут воріт. Зіпсувати вечір уболівальникам Ліона міг Рафаель, який через 8 хвилин втратив м'яч у простій ситуації і не придумав нічого кращого, як "в'їхати" двома ногами в М'Віла.

Проте, до кінця зустрічі Сент-Етьєн чисельну більшість реалізувати так і не зміг. Перемога дозволила Ліону піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці, звідки його ще можуть потіснити Лілль і Монпельє. Сент-Етьєн наразі йде п'ятим.