Суперник Шахтаря Айнтрахт здолав Сан-Паулу в спарингу

Франкфуртський Айнтрахт здолав у контрольному матчі бразильський Сан-Паулу в рамках підготовки до другої половини сезону.

Флоріда Кап, товариський турнір

Айнтрахт – Сан-Паулу – 2:1

Голи: Ребіч, 9, Ігор Вінісіус, 64 (автогол) – Нене, 56

Склад Айнтрахта (1-й тайм): Трапп – Абрахам, Хасебе, Н'діка – да Коста, Костіч – Де Гузман, Фернандес, Віллемс – Нргота, Ребіч; 2-й тайм: Реннов – Фалетт, Сальседо, Рус – Нргота, Таватха – Фабіан, Роде, Штендера – Йовіч, Халлер

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Франкфуртці забили по м'ячу в кожному з таймів і зуміли довести матч до перемоги, оскільки "триколірні" забили лише одного разу. Відзначимо, що Айнтрахт зіграв у спарингу двома складами. Франкфуртський клуб є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі цієї стадії турніру відбудуться в лютому.