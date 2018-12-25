Суперник Шахтаря Айнтрахт весело привітав вболівальників з Різдвом

Футболісти Айнтрахта з Кубком Німеччини вітають вболівальників з Різдвом / ФК Айнтрахт

Айнтрахт Франкфурт, який зіграє проти Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи, випустив Різдвяне привітання.

Айнтрахт у своєму Твіттері виклав Різдвяне привітання для вболівальників. Промова не вийшла без сміху, і клубний оператор зробив нарізку найкумедніших моментів.

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Також футболісти зробили світлини з Кубком Німеччини, який вони виграли в сезоні 2017/18, перегравши в фіналі мюнхенську Баварію (3:1).

В 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт зустрінеться з донецьким Шахтарем. Поєдинки відбудуться 14 та 21 лютого.

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