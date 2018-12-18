toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ШАХТАР ДИНАМО МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Суперник Шахтаря Айнтрахт продовжив контракт з ще одним гравцем

19:10 219 Читать на русском
Суперник Шахтаря Айнтрахт продовжив контракт з ще одним гравцем
Желсон Фернандес / фото: ФК Айнтрахт Франкфурт

Півзахисник Айнтрахта Франкфурт Желсон Фернандес пролонгував свою угоду з клубом.

Айнтрахт Франкфурт оголосив про підписання нового контракту з хавбеком збірної Швейцарії Желсоном Фернандесом. Нова угода розрахована до літа 2020 року, інформує офіційний сайт клубу.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ

32-річний півзахисник, який в поточному сезоні забив 1 гол у 13 матчах Бундесліги, став вже третім гравцем команди за останні дні, що продовжив контракт з клубом. Раніше співпрацю з Айнтрахтом пролонгували капітан Марко Рус та Макото Хасебе.

Нагадаємо, Айнтрахт Франкфурт став суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі пройдуть 14 та 21 лютого 2019 року.

"Не найкращий жереб". Мирон Маркевич – про шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

Теги
Німеччина Желсон Фернандес Желсон Фернандес Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
хв
Лестер Сіті
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук