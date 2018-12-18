Суперник Шахтаря Айнтрахт продовжив контракт з ще одним гравцем

Півзахисник Айнтрахта Франкфурт Желсон Фернандес пролонгував свою угоду з клубом.

Айнтрахт Франкфурт оголосив про підписання нового контракту з хавбеком збірної Швейцарії Желсоном Фернандесом. Нова угода розрахована до літа 2020 року, інформує офіційний сайт клубу.

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32-річний півзахисник, який в поточному сезоні забив 1 гол у 13 матчах Бундесліги, став вже третім гравцем команди за останні дні, що продовжив контракт з клубом. Раніше співпрацю з Айнтрахтом пролонгували капітан Марко Рус та Макото Хасебе.

Нагадаємо, Айнтрахт Франкфурт став суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі пройдуть 14 та 21 лютого 2019 року.

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