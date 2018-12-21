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Суперник Шахтаря Айнтрахт продовжив контракт із ще одним оборонцем

12:12 65 Читать на русском
Суперник Шахтаря Айнтрахт продовжив контракт із ще одним оборонцем
Данні да Коста / ФК Айнтрахт

Оборонець франкфуртського Айнтрахта Данні да Коста уклав нову угоду з "орлами".

Основний правий оборонець франкфуртців підписав новий контракт. Про це повідомляє офіційний сайт Айнтрахта.

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Да Коста поставив підпис під новою 4-річною угодою. Отже, німець ангольського походження може залишитися на Коммерцбанк-арені до літа 2022 року. Раніше нові контракти з "орлами" підписали досвідчені оборонці – Марко Рус і Макото Хасебе.

У сезоні 2018/19 Данні да Коста вже провів 24 матчі у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Нагадаємо, що франкфуртський Айнтрахт є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі цієї стадії турніру відбудуться в лютому.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

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Теги
Німеччина Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Данні да Коста Данні да Коста Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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