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Суперник Шахтаря Айнтрахт продовжив контракт із півзахисником Гачіновічем

13:26 77 Читать на русском
Суперник Шахтаря Айнтрахт продовжив контракт із півзахисником Гачіновічем
Міят Гачіновіч / ФК Айнтрахт Франкфурт

Півзахисник Айнтрахта, який є суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи, Міят Гачіновіч підписав новий контракт з клубом.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з хавбеком Міятом Гачіновічем до 30 червня 2022 року.

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Нагадаємо, саме клуб із Франкфурта-на-Майні протистоятиме донецькому Шахтарю в 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинки відбудуться 14 та 21 лютого.

Варто зазначити, що Гачіновіч є гравцем збірної Сербії, проти якої гратиме Україна у відборі до Євро-2020.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Німеччини Трансфери Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Іспанія Міят Гачінович Міят Гачінович
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