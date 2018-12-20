Суперник Шахтаря Айнтрахт продовжив контракт із півзахисником Гачіновічем

Півзахисник Айнтрахта, який є суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи, Міят Гачіновіч підписав новий контракт з клубом.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контракту з хавбеком Міятом Гачіновічем до 30 червня 2022 року.

Майнц – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, саме клуб із Франкфурта-на-Майні протистоятиме донецькому Шахтарю в 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинки відбудуться 14 та 21 лютого.

Варто зазначити, що Гачіновіч є гравцем збірної Сербії, проти якої гратиме Україна у відборі до Євро-2020.

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