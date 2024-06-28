Хайдук дуже близький до того, щоб привезти на стадіон Полюд двох легенд європейського футболу, Івана Ракітіча та Едіна Джеко. Як інформує хорватський портал Index, над цими трансферами працює спортивний директор клубу Нікола Калініч, який свого часу грав за Дніпро і забивав за українську команду у фіналі Ліги Європи у ворота Севільї (2:3).

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Повідомляється, що обидва зіркові гравці перебувають на контрактах у своїх чинних клубів: у Джеко угода з Фенербахче, у Ракітіча – з саудівським Аль-Шабабом. Однак це не стане проблемою: обидва клуби готові відпустити своїх ветеранів, які зробили собі ім'я в таких клубах, як Барселона і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Рух запланував товариський матч із Хайдуком на 9 липня.

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