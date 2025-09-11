Спортивний директор Фіорентини Даніеле Праде визнав, що пропозиція Аль-Хіляля за П'єтро Комуццо в розмірі 35 мільйонів євро була "тією, від якої неможливо відмовитися", але сам гравець її відхилив. 20-річний гравець відмовився від надзвичайної зарплати заради продовження кар'єри в Серії А.

Потужна гармата Андрієвського у відеоогляді матчу Фіорентина – Полісся – 3:2

"Ми отримали величезну пропозицію від Аль-Хіляля за П'єтро, але його рішення слід поважати. Він довів, що вже є сильною людиною, яка знає свою справу, і сильним гравцем. Він – гордість нашої молодіжної академії", – цитує Праде Football Italia.

Деякі вболівальники Фіорентини розкритикували клуб за те, що він так швидко прийняв пропозицію від Аль-Хіляля.

Нагадаємо, що "фіалки" не пустили Полісся в основний етап Ліги конференцій (3:0, 3:2).

"Хотілося б менше страждати, але цей матч дасть нам багато": Піолі вважає, що Полісся "покарало" Фіорентину