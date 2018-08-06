Суперник Маріуполя в ЛЄ Бордо підписав хавбека Гента Калу

Екс-хавбек Гента Самуель Калу виступатиме у складі суперника Маріуполя в Лізі Європи французького Бордо.

Бордо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Гента Самуеля Калу. Контракт розрахований до 2023 року.

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До цього 20-річний нігерієць у складі словацького Тренчіна та бельгійського Гента, за який нині грають українці Роман Яремчук та Ігор Пластун.

До речі, у Калу може бути можливість зустрітись зі своїми екс-партнерами в разі перемоги над Маріуполем у 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи. При цьому бельгійцям треба перемогти польську Ягеллонію, кольори якої захищає Тарас Романчук.

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