Ліга 1, 5-й тур

Нант – Ренн – 2:2

Голи: Мвага, 64, Ель-Арабі, 90+6 – Бла, 29 (пен), Леполь, 35

Нереалізований пенальті: Аблін, 90+2

Брест – Ніцца – 4:1

Голи: Ажорк, 6, Дель Кастійо, 9, Шотар, 70, Ласкарі, 76 – Моффі, 30

Ланс – Лілль – 3:0

Голи: Саїд, 28, Товен, 43, Фофана, 52

Ренн втратив перемогу над Нантом на останніх секундах Бретонського дербі. Команда Байє у першому таймі здобула перевагу у два м'ячі. Утім, по перерві Нант зібрався і створив момент, який реалізував Мвага. Вже у компенсований час Аблін не реалізував пенальті. Щоправда, і тут команда Каштру не здалася. "Канарки" зуміли відігратися на 90+6.

Ніцца стартувала не дуже вдало, чергуючи перемоги і поразки. Брест просто розтрощив "орлят", яким незабаром грати проти Роми Артема Довбика в Лізі Європи. Ніцца припускалася дитячих помилок, чим без сорому користувався Брест, оформивши чотири голи у ворота команди Еса.

Лілль до поїздки в Ланс ні разу не програвав в чемпіонаті, а останні три зустрічі виграв. Утім, на Болларі все пішло не за планом "догів", які вперше програли в Північному дербі з 2021 року. За рівним володінням "червоно-золоті" створили більше небезпечних моментів у першому таймі. Навіть забили напочатку гри, але гол скасували на фол в атаці. А далі розпочалося побиття Лілля. Саїд відкрив рахунок, Товен подвоїв його, забивши свій другий гол у Лізі 1. По перерві м'яч у свій актив записав Фофана.