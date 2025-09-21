Суперник Довбика зганьбився, програвши третій матч, чемпіон світу вдруге забив в Лізі 1, зупинивши переможну ходу Жиру
У Франції відбулися чергові матчі п'ятого туру Ліги 1. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24"
Ліга 1, 5-й тур
Нант – Ренн – 2:2
Голи: Мвага, 64, Ель-Арабі, 90+6 – Бла, 29 (пен), Леполь, 35
Нереалізований пенальті: Аблін, 90+2
Брест – Ніцца – 4:1
Голи: Ажорк, 6, Дель Кастійо, 9, Шотар, 70, Ласкарі, 76 – Моффі, 30
Ланс – Лілль – 3:0
Голи: Саїд, 28, Товен, 43, Фофана, 52
Ренн втратив перемогу над Нантом на останніх секундах Бретонського дербі. Команда Байє у першому таймі здобула перевагу у два м'ячі. Утім, по перерві Нант зібрався і створив момент, який реалізував Мвага. Вже у компенсований час Аблін не реалізував пенальті. Щоправда, і тут команда Каштру не здалася. "Канарки" зуміли відігратися на 90+6.
Ніцца стартувала не дуже вдало, чергуючи перемоги і поразки. Брест просто розтрощив "орлят", яким незабаром грати проти Роми Артема Довбика в Лізі Європи. Ніцца припускалася дитячих помилок, чим без сорому користувався Брест, оформивши чотири голи у ворота команди Еса.
Лілль до поїздки в Ланс ні разу не програвав в чемпіонаті, а останні три зустрічі виграв. Утім, на Болларі все пішло не за планом "догів", які вперше програли в Північному дербі з 2021 року. За рівним володінням "червоно-золоті" створили більше небезпечних моментів у першому таймі. Навіть забили напочатку гри, але гол скасували на фол в атаці. А далі розпочалося побиття Лілля. Саїд відкрив рахунок, Товен подвоїв його, забивши свій другий гол у Лізі 1. По перерві м'яч у свій актив записав Фофана.