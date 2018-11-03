Суперник Динамо Яблонец без Соболя розбив Дуклу з тенісним рахунком

Яблонец, який грає в одній групі Ліги Європи з київським Динамо, в поєдинку 14-го туру чемпіонату Чехії розгромив на виїзді празьку Дуклу.

Питання щодо переможця матчу Яблонец фактично вирішив ще до середини першого тайму. Масопуст, Долежал і Травнік, який реалізував одинадцятиметровий, упродовж 12-ти хвилин довели рахунок до розгромного.

На старті другого тайму ще один м'яч забив Акоста. За 5 хвилин Джуранович відквитав один гол, але Говорка вп'яте пробив кіпера Дукли. До кінця поєдинку команди обмінялися забитими м'ячами й встановили остаточний рахунок зустрічі – 2:6 на користь Яблонця.

Відзначимо, що українець Едуард Соболь не потрапив до заявки гостей на матч. Після цієї перемоги підопічні Петра Ради набрали 26 очок і залишаються на 5-му місці в турнірній таблиці. Лідирує у першості Вікторія Пльзень, яка має в активі 34 очки.

Чехія, Перша ліга, 14-й тур

Дукла – Яблонец – 2:6

Голи: Джурановіч, 59, Подани, 74 – Масопуст, 9, Долежал, 14, Травнік, 21 (пенальті), Акоста, 54, Говорка, 65, Кратохвіл, 86