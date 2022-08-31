Аугсбург у своєму твіттері оголосив про прихід нападника Мергіма Беріші з Фенербахче.

Суперник Динамо має намір підписати одного з сенсаційних лідерів чемпіонату Франції

Нападник перебрався на правах оренди. Цікаво, що Беріша у цьому сезоні зіграв лише в 1 матчі за "канарок" у чемпіонаті Туреччини та не виходив на поле в протистоянні з Динамо.

Нагадаємо, що в суперниках киян у групі Ліги Європи, окрім Фенербахче, ще Ренн та АЕК Ларнака.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте