Суперник Динамо відпустив свого нападника в Бундеслігу
19:50 - Читать на русском
Нападник Мергім Беріша проведе сезон 2022/23 у німецькій першості.
Аугсбург у своєму твіттері оголосив про прихід нападника Мергіма Беріші з Фенербахче.
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Нападник перебрався на правах оренди. Цікаво, що Беріша у цьому сезоні зіграв лише в 1 матчі за "канарок" у чемпіонаті Туреччини та не виходив на поле в протистоянні з Динамо.
Нагадаємо, що в суперниках киян у групі Ліги Європи, окрім Фенербахче, ще Ренн та АЕК Ларнака.
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