Крістал Пелас цікавився Жейді Канво з Тулузи. "Фіолетові" відхили початкову пропозицію англійського клубу. Але "орли" не здалися.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Крістал Пелас узгодив трансфер 19-річного захисника. Тулуза отримає 27 мільйонів євро, що буде рекордним продажем окситанців. Раніше найдорожчим трансфером "фіолетових" був перехід Ісса Діопа у Вест Хем за 25 мільйонів євро.

Варто зауважити, що Канво відіграв за Тулузу лише 20 матчів в Лізі 1, але цього було достатньо, щоб переконати Крістал Пелас. Інтереси Жейді представляє екс-гравець Ліверпуля Момо Сіссоко.

Додамо, що Крістал Пелас гратиме проти Динамо в основній стадії Ліги конференцій.

