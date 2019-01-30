Суперник Динамо в Лізі Європи Олімпіакос розгромив Ларису

У 15 турі грецької Суперліги Олімпіакос впевнено розібрався з Ларисою. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2018/19, 15-й тур

Олімпіакос – Лариса – 4:0

Голи: Масурас, 8, Фортуніс, 16 (пен.), 44, 75

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Господарі заволоділи ініціативою з перших хвилин і просто не залишили супернику жодних шансів. Вже на 8-й хвилині Масурас вивів господарів вперед. Після цього розпочався бенефіс Фортуніса. Спочатку він вдало реалізував пенальті, перед перервою довів рахунок до розгромного, а в другій половині поєдинку оформив хет-трик.

Олімпіакос має в активі 42 очки та перебуває на 2 місці у таблиці. Від ПАОКа його відділяє 8 пунктів.

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