Суперник Динамо в Лізі Європи не пустить фанатів на матч дублюючих складів – все через Бендтнера

Керівництво Копенгагена вирішило, що матч другого складу проти Брондбю відбудеться за зачиненими дверима.

Очікується, що в цьому поєдинку за свою нову команду дебютує колишній нападник лондонського Арсенала Ніклас Бендтнер, тому Копенгаген побоюється ажіотажу. Також наголошується, що всі футболки 31-річного данця в клубному магазині вже розпродані.

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"Це гра проти Брондбю, а отже – війна. Ми не можемо цього допустити, нам доведеться обмежити доступ для фанатів.

Прийшли б вболівальники обох команд, а це 3-4 тисячі людей на матчі других складів. Ми просто не зможемо розмістити їх там. Наша база луснула б", – сказав головний тренер Копенгагена Столе Сольбакен.

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Нагадаємо, що київське Динамо та Копенгаген потрапили до однієї групи в Лізі Європи. Команди зустрінуться лише у 3-му турі.