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Суперник Динамо в Лізі Європи Копенгаген підписав Бендтнера

08:50 280 Читать на русском
Суперник Динамо в Лізі Європи Копенгаген підписав Бендтнера
Ніклас Бендтнер / фото ФК Копенгаген

Екс-нападник Арсенала та збірної Данії Ніклас Бендтнер продовжить кар'єру в Копенгагені.

Датський форвард Ніклас Бендтнер перейшов у Копенгаген на правах оренди, інформує офіційний сайт чемпіонів Данії.

"Могли дістатись сильніші суперники", – зірка Копенгагена прокоментував потрапляння в одну групу з Динамо

Повідомляється, що Бендтнер приєднається до партнерів по команді на тренуванні 4-го вересня. Додамо, що данець свого часу виступав за такі клуби, як Арсенал, Вольфсбург, Ювентус, Сандерленд та Бірмінгем.

Нагадаємо, Копенгаген став суперником Динамо у Лізі Європи. Перший матч "біло-синіх" проти данців запланований на 24 жовтня, початок гри о 22:00.

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Теги
Трансфери Ніклас Бендтнер Ніклас Бендтнер Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Ліга Європи
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