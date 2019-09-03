Суперник Динамо в Лізі Європи Копенгаген підписав Бендтнера

Екс-нападник Арсенала та збірної Данії Ніклас Бендтнер продовжить кар'єру в Копенгагені.

Датський форвард Ніклас Бендтнер перейшов у Копенгаген на правах оренди, інформує офіційний сайт чемпіонів Данії.

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Повідомляється, що Бендтнер приєднається до партнерів по команді на тренуванні 4-го вересня. Додамо, що данець свого часу виступав за такі клуби, як Арсенал, Вольфсбург, Ювентус, Сандерленд та Бірмінгем.

Нагадаємо, Копенгаген став суперником Динамо у Лізі Європи. Перший матч "біло-синіх" проти данців запланований на 24 жовтня, початок гри о 22:00.

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