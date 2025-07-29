"Наша команда зіграна, має план на завтрашній матч, і ми готові битися до кінця. Що стосується нашого суперника, то київське Динамо – велика, сильна команда. І в Європі, і, звичайно ж, в Україні. Я радий, що маю можливість поборотися з такою командою.

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Динамо сильне, зокрема, при грі в обороні. Але виділити когось персонально мені складно: я не звертаю уваги на те, який саме суперник переді мною, а просто борюся і намагаюся зіграти якнайкраще в кожному епізоді", – наводить слова Коффі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, що перший поєдинок між Динамо та Хамруном завершився перемогою киян (3:0). Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, початок о 21:00.

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