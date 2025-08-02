38-річний бразильський центрбек Давід Луїс підписав контракт із Пафосом. Як повідомляє AS, досвідчений оборонець уклав угоду з кіпрським клубом терміном на три роки.

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Перед цим Луїс достроково розірвав контракт із Форталезою. У бразильському клубі він провів лише 17 матчів, після чого через травму випав зі складу. Останній матч зіграв 12 червня – проти Сантоса Неймара.

Пафос, новий клуб Луїса, уже встиг вийти у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів – наступним суперником стане київське Динамо.

Для Давіда Луїса це повернення до європейського футболу, який він залишив у 2021 році заради Фламенго. Раніше захисник виступав за Бенфіку, Челсі, ПСЖ та Арсенал, вигравши з ними низку титулів, включно з Лігою чемпіонів (2012) та двома Лігами Європи (2013, 2019).

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