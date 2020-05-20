Суперник Динамо в Кубку України проведе спаринг проти ФК Львів

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів про підготовку своєї команди до відновлення сезону.

"Ми дуже нудьгували за роботою, за цим процесом. Результати тестів на коронавірус прийшли – всі здорові. Ми офіційно починаємо працювати. Часу мало, а роботи багато. Треба встигати. Є певне хвилювання. Будемо максимально працювати. Все добре. У всіх настрій хороший – на карантині було гірше.

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Є один офіційно запланований спаринг – з Минаєм. Шукаємо ще одного суперника. Проти Минаю зіграємо точно, а далі – подивимося. Я не знаю стан команди, можливо, другий матч вже буде зайвим, не встигнемо. Якщо знайдемо суперника на вівторок-середу, то може бути. Але поки що чекаємо офіційної інформації", – сказав Мелікя в ефірі Футбол NEWS.

Додамо, що чемпіонат України відновиться 30 травня. Наразі в турнірній таблиці першості Львів посідає дев'яте місце. До слова, товариський поєдинок проти команди рівня УПЛ буде корисним і для Минаю, адже команда, яку очолює Василь Кобін, повинна зіграти з київським Динамо у півфіналі Кубка України. Цікаво, що Минай став першим українським клубом, у гравця якого виявили коронавірус.

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