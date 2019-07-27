Суперник Динамо у Лізі чемпіонів здобув першу перемогу в чемпіонаті Бельгії – Соболь заробив пенальті

Відбувся поєдинок першого туру чемпіонату Бельгії між Васланд-Бевереном та Брюгге.

Чемпіонат Бельгії, 1 тур

Васланд-Беверен – Брюгге – 1:3

Голи: Форте, 32 (пен) – Ванакен, 45+2 (пен), 70, Окереке, 48

Брюгге – Динамо: захисник бельгійців може пропустити матч

Відбувся матч першого туру Ліги Жюпіле, у якому Васланд-Беверен приймав Брюгге. У стартовому складі гостей вийшов український захисник Едуард Соболь і провів на полі увесь матч.

Першими вперед вийшли господарі поля, але у доданий до першого тайму час український футболіст влучив у руку суперника, який перебував у власному штрафному майданчику. Арбітр матчу після перегляду VAR поставив пенальті, який реалізував Ванакен.

У другій половині зустрічі суперник Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів забив ще двічі і здобув переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Брюгге 6 та 13 серпня. Перший поєдинок кияни проведуть на виїзді.

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