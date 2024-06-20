Після першої частини підготовки в спортивному центрі Партизан-Телеоптик футболісти Партизана на чолі з головою тренерського штабу Алєксандром Станоєвічем вирушили до Словенії, де пробудуть до 28 червня. Про це інформує Sportski žurnal.

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Повідомляється, що "чорно-білі" залишаться в комплексі Терми Чатеж і за планом проведуть контрольний матч із місцевою командою Браво. Потім серби повернуться в Белград і першого липня поїдуть в Росію на "братський турнір" з московським Динамо (3 липня) і ЦСКА (7 липня).

Новий сезон суперник київського Динамо відкриє 20 липня в гостях у Напредека. Нагадаємо, що матчі другого раунду кваліфікації ЛЧ між Динамо і Партизаном відбудуться 23 або 24 липня, а також через тиждень від цієї дати.

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