У суботу, 27 серпня, були зіграні два матчі французької Ліги 1. Рахунки і огляд – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 4 тур

Осер – Страсбур – 1:0

Гол: Перрен, 29

Ланс – Ренн – 2:1

Голи: Фофана, 66, Опенда, 70 – Лаборд, 90+1

У поєдинку Ланса з Ренном все вирішили 4 хвилини в середині другого тайму. Спершу капітан Ланса Фофана з-за меж штрафного вразив дальній кут, а згодом Опенда реалізував вихід віч-на-віч після затяжної атаки господарів і помилки захисника Ренна.

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Гості відповіли голом Лаборда в компенсований час, але це вже ні на що не вплинуло. 2:1 – Ланс з 10-ма очками вирвався в лідери чемпіонату, але ПСЖ має гру в запасі. У Ренна 4 бали.

Нагадаємо, саме Ренн став одним із суперників Динамо у груповому турнірі Ліги Європи. Поєдинки української та французької команд заплановані на 6 і 13 жовтня.

В іншому матчі Осер здобув вже другу перемогу в сезоні, обігравши Страсбур. Три очки новачкам елітного дивізіону приніс влучний удар Перрена. Півзахисник точно пробив у дальній кут, на що Страсбур аргументів не знайшов. Осер набрав 7 очок, у Страсбура 2.

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